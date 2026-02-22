Real Madrid, Vinícius ancora insultato: cori choc a Pamplona, LaLiga apre un’indagine

La trasferta amara del Real Madrid sul campo dell’Osasuna non ha lasciato strascichi soltanto sul piano sportivo. Il 2-1 incassato sabato è stato infatti accompagnato da un nuovo, inquietante capitolo legato a Vinícius Júnior. Secondo quanto riportato da The Athletic, dagli spalti sarebbero partiti cori di estrema violenza all’indirizzo dell’attaccante brasiliano, con alcuni tifosi che avrebbero urlato frasi come “Vinícius, muori”.

La gravità dell’episodio ha spinto LaLiga ad avviare un’indagine per chiarire l’accaduto, in un contesto già particolarmente sensibile per i continui abusi verbali subiti dal giocatore del Real Madrid. Non è un caso isolato: appena pochi giorni prima, in Champions League, la gara contro il Benfica era stata brevemente sospesa dopo che Vinícius aveva segnalato presunti commenti razzisti da parte di Gianluca Prestianni, portando all’attivazione del protocollo antirazzismo.

La successione ravvicinata di questi episodi riaccende il dibattito sulla tutela dei calciatori, evidenziando come il problema degli insulti e delle minacce resti irrisolto. Ora si attendono risposte concrete dagli organi competenti.