A Pamplona è sempre stato così: Vinicius fischiato in Osasuna-Real Madrid

La tensione accumulata nelle notti europee non si è esaurita con il ritorno al campionato. A pochi giorni dalle accuse di razzismo rivolte a Vinícius Júnior durante l’andata dei play-off di Champions tra Benfica e Real Madrid, l’attaccante brasiliano è stato accolto dai fischi del pubblico dell’Osasuna all’arrivo dei blancos per la venticinquesima giornata di Liga. Non una reazione dovuta a quanto accaduto, probabilmente: storicamente a Pamplona il brasiliano viene preso di mira a causa di malumori passati.

Nel frattempo, prende posizione il fronte opposto. L’agente di Gianluca Prestianni ha smentito con decisione le ricostruzioni circolate sull’indagine aperta dalla UEFA dopo il diverbio con Vinícius. Gastón Fernández, rappresentante del giocatore del Benfica, ha chiarito che la versione attribuita al suo assistito non corrisponde al vero e che, ad oggi, non c’è stato alcun confronto ufficiale con l’organo europeo.

Negli ultimi giorni si era parlato di presunte dichiarazioni già rese alla UEFA, con Prestianni che avrebbe ammesso l’uso di un termine offensivo non a sfondo razziale. Una ricostruzione respinta al mittente. “Tutto ciò che è stato pubblicato su quanto Gianluca avrebbe dichiarato nelle indagini è falso”, ha spiegato Fernández a WinWin. “Nessuno ci ha contattato ufficialmente, né siamo stati informati di possibili sanzioni”.