Dortmund, solo 1-1 con il Friburgo dopo il rosso a Bellingham: il Bayern può volare a +12
Il Borussia Dortmund strappa un pareggio per 1-1 contro il Friburgo. Dopo la rete del vantaggio immediata con Bensebaini, la squadra di Niko Kovac è rimasta in 10 uomini al 53' per il rosso rimediato da Jobe Bellingham. Al 75' Holer ha portato la situazione in parità ed alla fine a ringraziare è sopratutto il Bayern Monaco.
I ragazzi di Kompany infatti possono approfittare del doppio passo falso da parte dei gialloneri e del Lipsia, ko ieri contro l'Union Berlino: in caso di vittoria contro il Mainz questa sera, i bavaresi potrebbero portarsi addirittura a +12 dal secondo posto. Vediamo di seguito i risultati delle gare già giocate nella 14^ giornata in Bundesliga, con la classifica aggiornata.
Il risultato
Friburgo-Borussia Dortmund 1-1
31' Bensebaini (B), 75' Holer
Il programma della 14^ giornata in Bundesliga
Union Berlino - Lipsia 3-1
Eintracht Francoforte - Augusta 1-0
Hoffenheim - Amburgo 4-1
Borussia Monchengladbach - Wolfsburg 1-3
St. Pauli - Heidenheim 2-1
Bayer Leverkusen - Colonia 2-0
Friburgo - Borussia Dortmund 1-1
Bayern Monaco - Magonza
Werder Brema - Stoccarda
Classifica
1. Bayern 37
2. RB Lipsia 29*
3. Dortmund 29*
4. Leverkusen 26*
5. Hoffenheim 26*
6. Francoforte 24*
7. Stoccarda 22
8. Union Berlino 18*
9. Friburgo 17*
10. Colonia 16*
11. Borussia Monchengladbach 16*
12. Werder Brema 16
13. Wolfsburg 15*
14. Amburgo 15*
15. Augusta 13*
16. Heidenheim 11*
17. St. Pauli 11*
18. Magonza 6
*una partita giocata in più