Dortmund, solo 1-1 con il Friburgo dopo il rosso a Bellingham: il Bayern può volare a +12

Il Borussia Dortmund strappa un pareggio per 1-1 contro il Friburgo. Dopo la rete del vantaggio immediata con Bensebaini, la squadra di Niko Kovac è rimasta in 10 uomini al 53' per il rosso rimediato da Jobe Bellingham. Al 75' Holer ha portato la situazione in parità ed alla fine a ringraziare è sopratutto il Bayern Monaco.

I ragazzi di Kompany infatti possono approfittare del doppio passo falso da parte dei gialloneri e del Lipsia, ko ieri contro l'Union Berlino: in caso di vittoria contro il Mainz questa sera, i bavaresi potrebbero portarsi addirittura a +12 dal secondo posto. Vediamo di seguito i risultati delle gare già giocate nella 14^ giornata in Bundesliga, con la classifica aggiornata.

Il risultato

Friburgo-Borussia Dortmund 1-1

31' Bensebaini (B), 75' Holer

Il programma della 14^ giornata in Bundesliga

Union Berlino - Lipsia 3-1

Eintracht Francoforte - Augusta 1-0

Hoffenheim - Amburgo 4-1

Borussia Monchengladbach - Wolfsburg 1-3

St. Pauli - Heidenheim 2-1

Bayer Leverkusen - Colonia 2-0

Friburgo - Borussia Dortmund 1-1

Bayern Monaco - Magonza

Werder Brema - Stoccarda

Classifica

1. Bayern 37

2. RB Lipsia 29*

3. Dortmund 29*

4. Leverkusen 26*

5. Hoffenheim 26*

6. Francoforte 24*

7. Stoccarda 22

8. Union Berlino 18*

9. Friburgo 17*

10. Colonia 16*

11. Borussia Monchengladbach 16*

12. Werder Brema 16

13. Wolfsburg 15*

14. Amburgo 15*

15. Augusta 13*

16. Heidenheim 11*

17. St. Pauli 11*

18. Magonza 6

*una partita giocata in più