Dorval si gode la seconda convocazione con l'Algeria: "Voglio diventare protagonista"

Convocato nella nazionale algerina per la seconda volta consecutiva, il difensore del Bari Mehdi Dorval ha parlato ai microfoni di Foot Mercato. Queste le sue parole riguardo all'Algeria: "La concorrenza è davvero molto agguerrita, ed è questo che spinge tutti a eccellere. A breve termine, voglio integrarmi pienamente nella nazionale e guadagnarmi la fiducia dell'allenatore. A lungo termine, il mio sogno è diventare un giocatore chiave per i Fennec e contribuire al successo della squadra sulla scena internazionale".

Sulle sue principali qualità: "Mi considero un terzino versatile e dinamico. Il mio punto di forza principale è la capacità di giocare su entrambe le fasce, il che mi conferisce una vera flessibilità tattica. Mi piace molto fornire supporto in attacco pur rimanendo solido in difesa. Per continuare a migliorare, sto lavorando principalmente sulla mia costanza nelle prestazioni e sul mio impatto nelle fasi decisive delle partite".

Su cosa ha migliorato in questi anni: "Essere ambidestro è un vero vantaggio. Deriva da un lungo allenamento, ma anche dalla mia curiosità di imparare e adattarmi alle esigenze della squadra. Questa versatilità mi permette di avere più opportunità in campo e di rispondere alle diverse richieste degli allenatori. È una risorsa preziosa per crescere senza intoppi nella mia carriera".