Ufficiale Dragowski ritorna in patria dopo il Panathinaikos. Ha firmato con il Widzew Lodz fino al 2029

Bartlomiej Dragowski ritorna in patria, firmando con il Widzew Lodz. A confermarlo è lo stesso club polacco, che lo ha comunicato sul proprio sito ufficiale, svelando anche la scadenza del contratto al 30 giugno del 2029. "Bartłomiej Drągowski è nato a Białystok nel 1997 e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con lo Jagiellonia - si legge - Ha esordito nella stagione 2013/14 ed è diventato un giocatore chiave del campionato nei due anni successivi. Ha anche gareggiato in competizioni europee con la squadra della Podlachia. Nell'estate del 2016, il portiere si è trasferito in Italia alla Fiorentina, dove inizialmente ha acquisito esperienza e collezionato poche presenze. La situazione è cambiata durante un prestito all'Empoli, dove ha offerto ottime prestazioni, tra cui contro l'Atalanta Bergamo, dove ha mantenuto la porta inviolata e ha effettuato diciassette parate, battendo il record di parate in Serie A".

"Vengo al Widzew perché vedo che hanno grandi ambizioni - ha detto il portiere - È un grande club, lo stadio è pieno a ogni partita: è un piacere giocare qui. Non sono riuscito a vincere il campionato polacco con lo Jagiellonia, e mi piacerebbe tanto vincere un titolo simile. Farò di tutto per alzare il trofeo con il Widzew il prima possibile".

"Stiamo ingaggiando un attuale nazionale polacco - il commento di Dariusz Adamczuk, dirigente del Widzew - Bartek è un giocatore esperto con una vasta esperienza in Europa, e il suo arrivo al Widzew è sicuramente un grande passo avanti. Il suo obiettivo sarà giocare con regolarità, ma la sua priorità assoluta sarà guadagnarsi un posto in porta. Nessuno glielo darà gratis, e Bartek lo sa. Anche il fatto che il giocatore volesse unirsi a noi è stato importante." Dopo avergli presentato la nostra idea per la squadra e per la futura posizione del Widzew, abbiamo rapidamente trovato un punto d'incontro".