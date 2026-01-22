Ufficiale Dura appena 6 mesi l'avventura di Raul Moro all'Ajax. L'ex Lazio torna in Spagna

È durata solo sei mesi l'avventura di Raul Moro all'Ajax. Cattive prestazioni e nostalgia di casa hanno indotto lo spagnolo a fare le valigie. Destinazione Osasuna. Il club navarro lo ha annunciato nel pomeriggio, svelando i dettagli dell'accordo:

Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2031. L'Osasuna pagherà 5 milioni di euro per il 50% del cartellino. Inoltre, entrambi i club hanno concordato una serie di traguardi collettivi e individuali legati alle prestazioni che, se raggiunti durante la durata del contratto fino al 2031, comporteranno un pagamento aggiuntivo di 500.000 euro per ogni traguardo, fino a un massimo di 3.000.000 di euro. Con ogni pagamento aggiuntivo di 500.000 euro, l'Osasuna acquisirà un'ulteriore quota del 5% di Raúl Moro. Se tutti i traguardi saranno raggiunti e un massimo di 3 milioni di euro in più verrà versato all'Ajax, l'Osasuna potrebbe raggiungere l'80% della proprietà del giocatore catalano. Il giocatore avrà una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

23 anni, il giocatore è una vecchia conoscenza del campionato italiano per aver vestito in 20 occasioni la maglia della Lazio e in 12 quella della Ternana. Con i rossoverdi ha anche segnato una rete in Serie B.