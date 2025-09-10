Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Ecco anche l'annuncio: Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Wolfsburg

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:04Calcio estero
di Dimitri Conti

La notizia era già nell'aria dal pomeriggio di oggi, ora è anche ufficiale: Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Wolfsburg. L'ex Inter ha firmato un biennale con il club di Bundesliga, che lo ha annunciato così: "Il VfL Wolfsburg ha ingaggiato il nazionale danese Christian Eriksen. Il centrocampista centrale 33enne era senza squadra dopo la scadenza estiva del suo contratto con il Manchester United e ha firmato un contratto con il Wolfsburg fino al 2027. Indosserà la maglia numero 24 per i biancoverdi".

E ancora, prosegue la nota del Wolfsburg su Eriksen: "Il danese, alto 1,82 metri, domina la scena calcistica internazionale da oltre quindici anni. Con 144 presenze (46 gol), Eriksen è il giocatore con più presenze in nazionale e ha già partecipato a tre Mondiali e tre Europei. Agli Europei del 2021, ha subito un arresto cardiaco nella partita inaugurale contro la Finlandia. Ha fatto un ritorno impressionante nel 2022 e da allora è un membro fisso della nazionale danese. A livello di club, Eriksen vanta una vasta esperienza nelle principali competizioni europee: 310 presenze in Premier League (55 gol, 81 assist), 43 presenze in Serie A e 53 presenze in Champions League. Ha trascorso gran parte della sua carriera al Tottenham Hotspur (2013-2020), prima di trasferirsi all'Inter, al Brentford e al Manchester United. Ha iniziato la sua carriera professionistica nella stagione 2009/2010 con l'Ajax Amsterdam".

Ci sono anche delle prime parole dello stesso Eriksen ai canali del Wolfsburg: "Per me, il VfL Wolfsburg è la mia prima tappa in Bundesliga: non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Sono convinto che insieme possiamo fare la differenza. I colloqui con la dirigenza sono stati molto positivi. Ho subito percepito che Paul Simonis aveva le idee chiare per la squadra e anche per me. Il fatto che la squadra includa molti volti noti della nazionale danese la rende particolarmente attraente per me", ha dichiarato Eriksen".

Così ha invece parlato dell'acquisto di Eriksen il direttore sportivo Sebastian Schindzielorz: "Siamo molto lieti che questa opportunità si sia presentata così presto. Con Christian Eriksen, acquisiamo un giocatore che ha visto e vissuto tutto ai massimi livelli. La sua vasta esperienza, le sue doti di gioco e la sua personalità saranno fonte di preziosa ispirazione, soprattutto per i nostri giovani. Quest'estate abbiamo apportato deliberatamente cambiamenti strutturali e ingaggiato numerosi giocatori di talento con un grande potenziale. Insieme al nostro esperto capitano Max Arnold, Christian è un'aggiunta perfetta alla nostra squadra, un altro giocatore di punta che può fare la differenza dentro e fuori dal campo".

