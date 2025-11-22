Isak teme per la sua incolumità: 34.000 euro per un cane da guardia dopo le minacce

Alexander Isak ha speso oltre 34.000 euro per acquistare un cane da guardia, dopo aver ricevuto diverse minacce di morte. A riportarlo è The Sun, secondo cui il giocatore del Liverpool accoglierà a breve un Doberman altamente addestrato per proteggerlo fuori dal campo.

La decisione arriva dopo mesi difficili, segnati da abusi e minacce sui social network, in particolare a seguito del deludente piazzamento della Svezia nelle qualificazioni per i Mondiali 2026. Il lungo e contestato trasferimento ai Reds, ampiamente seguito dai media, ha aumentato la visibilità del giocatore e, di conseguenza, anche il rischio percepito. "Alexander ha vissuto un’estate molto mediatica a causa del trasferimento e della cifra pagata dal Liverpool. Vuole sentirsi al sicuro fuori dal campo e avere un cane da protezione è essenziale per questo", ha spiegato una fonte citata dal quotidiano britannico.

L’animale, fornito da Phoenix Dogs, è stato descritto come una "creatura straordinaria". Con questa scelta, Isak si unisce a un gruppo di calciatori che hanno deciso di avvalersi del supporto di un cane "per protezione", tra cui Marcus Rashford, Kyle Walker e Jack Grealish. Un nuovo amico quattro zampe per l'ex Newcastle, un alleato per difendersi dai pericoli della sua vita quotidiana a Liverpool.