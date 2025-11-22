Al Celta Vigo basta il solito Aspas: Alaves battuto 1-0 e sorpassato in classifica
Grazie al calcio di rigore trasformato da Iago Aspas dopo dieci minuti della ripresa, il Celta Vigo espugna il campo dell'Alaves e conquista tre punti importanti per il morale e la classifica. I galiziani si portano a quota 16, scavalcando proprio gli avversari di giornata, l'Elche e il Rayo Vallecano, affiancando il Siviglia al nono posto.
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Valencia - Levante 1-0
Sabato 22 novembre
Alaves - Celta Vigo 0-1
Barcellona - Athletic Bilbao (16.15)
Osasuna - Real Sociedad (18.30)
Villarreal - Maiorca (21.00)
Domenica 23 novembre
Oviedo - Rayo Vallecano (14.00)
Betis - Girona (16.15)
Getafe - Atletico Madrid (18.30)
Elche - Real Madrid (21.00)
Lunedì 24 novembre
Espanyol - Siviglia (21.00)
LA CLASSIFICA
Real Madrid 31
Barcellona 28
Villarreal 26
Atletico Madrid 25
Betis 20
Espanyol 18
Athletic Bilbao 17
Getafe 17
Siviglia 16
Celta Vigo 16 *
Alaves 15 *
Elche 15
Rayo Vallecano 15
Real Sociedad 13
Valencia 13 *
Maiorca 12
Osasuna 11
Girona 10
Levante 9 *
Oviedo 8
*una partita in più