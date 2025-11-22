Al Celta Vigo basta il solito Aspas: Alaves battuto 1-0 e sorpassato in classifica

Grazie al calcio di rigore trasformato da Iago Aspas dopo dieci minuti della ripresa, il Celta Vigo espugna il campo dell'Alaves e conquista tre punti importanti per il morale e la classifica. I galiziani si portano a quota 16, scavalcando proprio gli avversari di giornata, l'Elche e il Rayo Vallecano, affiancando il Siviglia al nono posto.

IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Valencia - Levante 1-0

Sabato 22 novembre

Alaves - Celta Vigo 0-1

Barcellona - Athletic Bilbao (16.15)

Osasuna - Real Sociedad (18.30)

Villarreal - Maiorca (21.00)

Domenica 23 novembre

Oviedo - Rayo Vallecano (14.00)

Betis - Girona (16.15)

Getafe - Atletico Madrid (18.30)

Elche - Real Madrid (21.00)

Lunedì 24 novembre

Espanyol - Siviglia (21.00)

LA CLASSIFICA

Real Madrid 31

Barcellona 28

Villarreal 26

Atletico Madrid 25

Betis 20

Espanyol 18

Athletic Bilbao 17

Getafe 17

Siviglia 16

Celta Vigo 16 *

Alaves 15 *

Elche 15

Rayo Vallecano 15

Real Sociedad 13

Valencia 13 *

Maiorca 12

Osasuna 11

Girona 10

Levante 9 *

Oviedo 8

*una partita in più