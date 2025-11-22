Vinicius-Real, il rinnovo s'ha da fare. il brasiliano è finalmente pronto a legarsi a lungo

Vinicius jr. è felice al Santiago Bernabeu. Il brasiliano vuole continuare a giocare nel Real Madrid e, di conseguenza, prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Anche la dirigenza del club desidera che il talento brasiliano resti in maglia blanca oltre quella data. Le due parti hanno discusso di recente e sono vicine a trovare l’accordo definitivo, quello che sembrava raggiunto lo scorso febbraio e che invece non si era concretizzato, provocando un’estate di tensione.

La dirigenza considera Vinícius un patrimonio del club, ma sa anche che il Real Madrid viene prima di qualsiasi singolo giocatore, un concetto condiviso dal brasiliano sin dall’inizio delle lunghe trattative, avviate circa nove mesi fa. L’accordo sul prolungamento del contratto, sempre nel rispetto delle linee guida del club, è da tempo sul tavolo e nelle ultime settimane si è intensificato il dialogo per trovare la soluzione definitiva.

Gli episodi recenti, come il cambio nel Clásico, non hanno influito negativamente sulle trattative. Anzi, il confronto con Xabi Alonso e il supporto dell'ex tecnico Carlo Ancelotti (che ha ritrovato nella nazionale brasiliana) hanno contribuito a chiarire le posizioni e a ristabilire un clima sereno nello spogliatoio. Vinícius sa che il suo posto è al Real Madrid, al di là di momenti isolati di difficoltà. La settimana trascorsa con la nazionale brasiliana ha rafforzato la sua autostima e il suo stato d’animo. Con un accordo sul rinnovo si aprirebbe una nuova fase di stabilità e tranquillità per il giocatore, la squadra e il club, eliminando il rischio di arrivare all’ultimo anno di contratto senza rinnovo, situazione poco consueta per un giocatore di primo piano come lui.

Il talento brasiliano non ha posto condizioni sportive particolari e ha già ritrovato il suo ritmo in campo, consapevole di essere nel luogo ideale per continuare a crescere, nonostante l’interesse di altri club. Anche lo spogliatoio lo ha supportato, apprezzando il gesto di scuse e il suo impegno costante.