Greenwood super: capocannoniere in Ligue 1, 30 gol con il Marsiglia in sole 46 partite

Mason Greenwood si conferma il trascinatore dell’Olympique Marsiglia. Ieri sera, l’attaccante inglese ha firmato una doppietta nella netta vittoria esterna dei biancazzurri contro il Nizza (1-5), consolidando ulteriormente il suo ruolo da protagonista nel club marsigliese.

Con le due reti siglate, Greenwood entra in un ristretto gruppo di giocatori che hanno lasciato il segno nella storia dell’OM, raggiungendo un traguardo significativo in Ligue 1. L’ex Manchester United è diventato il terzo a raggiungere la quota dei 30 gol nel minor numero di partite, impiegandone appena 46. Davanti a lui restano solo Josip Skoblar, che ci era riuscito in 38 incontri, e Gunnar Andersson, capace di arrivarci in 34 gare.

Oltre a questi numeri, Greenwood guida la classifica dei marcatori del campionato con 10 reti, una in più rispetto al giocatore dello Strasburgo, Joaquin Panichelli. Il suo impatto sulla squadra è evidente non solo nei numeri, ma anche nell’energia e nella qualità che porta sul campo, contribuendo a fare dell’OM una vera macchina da gol in questa prima parte di stagione. Le prestazioni di Greenwood riflettono la fiducia che il tecnico Roberto De Zerbi ha riposto nel giovane fin dal primo momento e confermano la capacità del club di valorizzare i talenti. Con il suo contributo, Marsiglia sogna in grande sia in Ligue 1 sia nelle competizioni europee.