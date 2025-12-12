Egitto, i convocati per la Coppa d'Africa. Salah la stella più lucente, c'è anche Marmoush
Il ct dell'Egitto, Hossam Hassan, ha diramato la lista dei convocati della selezione in vista della Coppa d'Africa, che andrà in scena in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio. Egitto che è tra le grandi favorite e che può vantare giocatori del calibro di Mohamed Salah e di Amr Marmoush. Quasi tutti giocano in patria:
PORTIERI
Mohamed El Shenawy (Al Ahly)
Ahmed El Shenawy (Pyramids)
Mostafa Shobeir (Al Ahly)
Mohamed Sobhi (Zamalek)
DIFENSORI
Mohamed Hany (Al Ahly)
Ahmed Eid (Al Masry)
Rami Rabia (Al Ain)
Khaled Sobhy (Al Masry)
Yasser Ibrahim (Al Ahly)
Mohamed Ismail (Zamalek)
Hossam Abdel Meguid (Zamalek)
Mohamed Hamdy (Pyramids)
Ahmed Fatouh (Zamalek)
CENTROCAMPISTI
Marwan Attia (Al Ahly)
Hamdi Fathy (Al-Wakrah)
Mohanad Lasheen (Pyramids)
Mahmoud Saber (ZED)
Mohamed Shehata (Zamalek)
Emam Ashour (Al Ahly)
Zizo (Al Ahly)
Trezeguet (Al Ahly)
Ibrahim Adel (Al Jazira)
ATTACCANTI
Mostafa Fathi (Pyramids)
Amr Marmoush (Manchester City)
Mohamed Salah (Liverpool)
Mostafa Mohamed (Nantes)
Salah Mohsen (Al Masry)
Osama Faisal (National Bank of Egypt)
