Salah, sabato l'ultima col Liverpool? Confronto con Slot che scioglierà ogni riserva

Quella contro il Brighton potrebbe essere l'ultima partita di Mohamed Salah col Liverpool. L'egiziano volerà per il Marocco dove giocherà la Coppa d'Africa con l'Egitto, torneo che si disputerà dal 21 dicembre al 18 gennaio. I Faraoni sono tra i favoriti e non è da escludere che arrivino fino alla fine della competizione. "Parlerò con Mo e l'esito della conversazione determinerà come andranno le cose domani. Penso che la prossima volta che parlerò di Mo dovrei parlare con lui e non qui. Puoi continuare a provare, ma non c'è molto altro da dire al riguardo. Dopo la partita contro il Sunderland ci sono state molte conversazioni tra i suoi rappresentanti e i nostri, tra lui e me" ha dichiarato Arne Slot in conferenza stampa, pertanto non è ancora chiaro se Salah ci sarà.

Ipotizzando questo scenario, Salah salterebbe 7 partite ufficiali dei reds, 6 delle quali in Premier League contro Tottenham, Wolverhampton, Leeds, Fulham, Arsenal e Burnley. Più la partita di FA Cup contro il Barnsley in programma il 10 gennaio. Il rientro di Salah, salvo eliminazione precoce dell'Egitto, potrebbe essere il 21 gennaio contro il Marsiglia in Champions.

Tutto questo ammesso che il giocatore non venga ceduto. La rottura con Arne Slot è evidente, dopo le sue esternazioni al termine della partita contro il Leeds. E che hanno portato alla sua esclusione dalla partita contro l'Inter. Il tecnico, in conferenza stampa, ha negato intanto di averne chiesto la cessione: "Non ho ragioni per non volere una permanenza di Mo (Salah). La squadra ha vinto tante partite con lui".