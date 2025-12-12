Slot su Salah: "Non ho motivi per non volere una sua permanenza al Liverpool"

Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Premier League contro il Brighton e ha parlato inevitabilmente di Mohamed Salah, escluso dalla lista dei convocati nell'ultima partita di Champions League contro l'Inter. Una scelta che sembra anticipare una separazione a gennaio. Tuttavia il tecnico olandese ha dichiarato: "Non ho ragioni per non volere una permanenza di Mo (Salah). La squadra ha vinto tante partite con lui". Slot ha specificato che avrà un colloquio con Salah e al termine di esso prenderà atto della disponibilità o meno dell'egiziano.

"Parlerò con Mo e l'esito della conversazione determinerà come andranno le cose domani. Penso che la prossima volta che parlerò di Mo dovrei parlare con lui e non qui. Puoi continuare a provare, ma non c'è molto altro da dire al riguardo. Dopo la partita contro il Sunderland ci sono state molte conversazioni tra i suoi rappresentanti e i nostri, tra lui e me".

Sulla decisione di escluderlo dalla trasferta di Champions contro l'Inter:



"Abbiamo deciso come club - e io ho contribuito a questa decisione - di non portarlo a Milano. Sono sempre in contatto con loro (il direttore sportivo Richard Hughes e l'amministratore delegato Michael Edwards), ma quando si tratta di decidere la formazione o la squadra, lasciano la decisione a me.Questo non significa che non parli con loro. Soprattutto con Richard, non con Michael. La decisione di schierare un giocatore o di averlo in squadra spetta esclusivamente a me".

Tra i giocatori disponibili ci sarà Federico Chiesa, che si è ristabilito dall'influenza che gli ha fatto perdere la trasferta di Milano. Non ci saranno invece per qualche settimana Cody Gakpo e Wataru Endo. Da valutare Alexander Isak, che ha ricevuto una botta contro l'Inter.