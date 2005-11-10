Eintracht Francoforte, scelto il dopo Krosche: contatti per Spycher dello Young Boys

E' Christoph Spycher il primo candidato per prendere il posto di Markus Krosche, fresco di addio alla direzione sportiva dell'Eintracht Francoforte. Lo svizzero è dal 2014 dirigente, sotto più vesti, dello Young Boys ma è stato già giocatore del club tedesco per 5 stagioni.

Oltre 100 presenze in Germania, ma nessun gol

L'ex difensore, classe 1978, ha collezionato ben 129 presenze con la squadra tedesca, senza però segnare gol. 5 invece le reti nella sua precedente avventura con il Grassopher, in 76 gettoni e altre 7 nella successiva, proprio allo Young Boys (99 presenze)