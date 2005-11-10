Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Richarlison contro il candidato presidente brasiliano Bolsonaro: "Ha rubato la mia isola!"

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 12:26Calcio estero
19.10.2026 12:26Calcio estero
Fonti preferite
Oltre ai guai in campo, per l'attaccante del Tottenham una incresciosa questione extracampo
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Tottenham Richarlison ha denunciato pubblicamente il senatore Flávio Bolsonaro — attualmente in corsa per la presidenza del Brasile — sostenendo che si sarebbe impossessato della sua isola privata senza pagare un solo centesimo. Il calciatore ha chiesto formalmente l'intervento della polizia affinché faccia piena luce sulla vicenda.

Secondo quanto detto dal giocatore, l'isola situata ad Angra dos Reis, al largo delle coste dello Stato di Rio de Janeiro, era stata acquistata tra il 2020 e il 2021. Richarlison sostiene di aver ricevuto diverse offerte per la cessione della proprietà, tra cui proprio quella di Bolsonaro, ma di aver rifiutato di vendergliela. "Non volevo vendergli l'isola. Visto il mio rifiuto, questa gente ha cercato di sfruttare la situazione a proprio vantaggio nelle aule di tribunale. Eravamo dietro alle pratiche per la regolarizzazione dei documenti di proprietà e ci era stato detto che ci sarebbero voluti mesi, se non anni", ha raccontato l'attaccante.

"Flávio Bolsonaro e un certo Willer Tomaz sono arrivati lì e hanno preso possesso dell'isola nel giro di 24 ore. È lì che il sistema giudiziario ha fallito. Per quanto ne sappia, se ne sono impossessati senza pagare neanche un centesimo. Io ho investito circa 10 milioni di reais in quella proprietà e non ho ricevuto indietro un bel niente", ha tuonato Richarlison. Il brasiliano ha inoltre sollecitato le forze dell'ordine a verificare ogni aspetto legato al trasferimento della proprietà e a fare chiarezza sulla fine dei fondi investiti. Infine, il centravanti ha lanciato un appello diretto ai suoi follower, esortandoli a chiedere spiegazioni pubbliche a Bolsonaro.

Articoli correlati

Immagine news 1
Tottenham, De Zerbi scarica Richarlison: "Non è più un mio problema"
Immagine news 2
Escluso da De Zerbi, Richarlison ricompare e segna con il Tottenham Under 21
Immagine news 3
De Zerbi, dopo il caso Richarlison spunta Murillo: "Mi sono sentito mancato di rispetto"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
13:04 Calcio esteroUfficiale
UfficialeSannino lascia il Bellinzona: risolto il contratto. Il tecnico vuol dare priorità a esigenze familiari
Immagine news 2
12:55 Calcio estero
Real Madrid, Mourinho: "Se avessimo quattro Valverde giocherebbero in quattro ruoli diversi"
Immagine news 3
12:39 Calcio estero
Emergenza difesa col PSG? Per il Barcellona la soluzione è sempre la stessa: spazio ai canterani
Immagine news 4
12:26 Calcio estero
Richarlison contro il candidato presidente brasiliano Bolsonaro: "Ha rubato la mia isola!"
Immagine news 5
12:10 Calcio estero
Manchester United in crisi, Carragher: "I rubinetti non possono rimanere aperti all'infinito"
Immagine news 6
11:54 Calcio estero
Arsenal, Raya promette battaglia: "Abbiamo sempre la solita sete di successi"
Immagine news 7
11:41 Calcio esteroTMW
TMWEintracht Francoforte, scelto il dopo Krosche: contatti per Spycher dello Young Boys
Immagine news 8
11:35 Calcio estero
Barcellona, occhi su Lisandro Martinez per la difesa: a giugno potrebbe essere libero
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta
Primo piano
Immagine top news n.0 Chi è Markus Krosche? E con quale ruolo può arrivare al Milan? Tutto sul re del mercato tedesco
Immagine top news n.1 Laziali sul carro di Ringhio, ma in una città del Canada il Gattuso Day esiste già dal 2007
Immagine top news n.2 Cosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano
Immagine top news n.3 Perché quel contratto? La crisi della Juventus spiegata tramite la gestione di Spalletti
Immagine top news n.4 Lazio, a Torino il capolavoro di Gattuso. E la giornata perfetta apre scenari europei
Immagine top news n.5 Bremer durissimo: "C'è chi sente i fischi e si nasconde, Juve diversa da qualche anno fa"
Immagine top news n.6 Juventus già a -8 dalla vetta, la Lazio riprende l'Inter: la classifica della Serie A aggiornata
Immagine top news n.7 Milan-Atalanta 3-2, le pagelle: Rabiot trascina, Ramos fa e disfa. CDK non ne azzecca una
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.2 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.3 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Roma, a breve la conferenza stampa di Pellegrini alla vigilia dello Slovan Bratislava
Immagine box news Serie A Roma, domani lo Slovan Bratislava: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine box news Serie A Esami per Conceicao, la Roma blinda Lulli, volto nuovo in casa Milan? Le top news delle 13
Immagine box news Serie A Bologna in ansia per Piccoli: oggi gli esami, rischia tre settimane di stop
Immagine box news Serie A Frosinone, Alvini: "Raimondo in Nazionale? Se non ora, ci arriverà. Lui lo sa"
Immagine box news Serie A Tacchinardi: "Solo Conte può svoltare questa Juve". Trevisani sicuro: "Verrebbe di corsa"
Serie B
Immagine box news Serie B Sampdoria, è (ancora) la stessa storia: e proseguono le valutazioni su Corradi. Il punto
Immagine box news Serie B Corradi dirige l'allenamento mattutino della Samp. Iachini e D'Angelo rimangono sullo sfondo
Immagine box news Serie B Serie B, classifica marcatori: Mosquera dell'Hellas aggancia il cesenate Shpendi in vetta
Immagine box news Serie B Il punto sulla B, Palermo in fuga reale, la Samp scivola sempre più giù
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "In partite come queste bisogna cacciare fuori altro"
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: "Grande prova di tutti, orgoglioso di questi ragazzi"
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, in salita la strada per il nuovo tecnico. Dopo il 'no' di Cannavaro, nodo Trapani per Aronica
Immagine box news Serie C Barletta, trauma di terzo grado al rene sinistro per Partipilo: la nota della società
Immagine box news Serie C Cannavaro fa dietrofront: preferisce rimanere in Uzbekistan. Salta il suo arrivo al Giugliano
Immagine box news Serie C La Salernitana conferma Cosmi: "Ripartiamo con un clima più sereno verso i nostri obiettivi"
Immagine box news Serie C Il Latina si fa carico dei lavori al 'Francioni' e al centro sportivo: la nota del club pontino
Immagine box news Serie C Giugliano, Cannavaro prima scelta per la panchina. Ma se salta c'è in pole Aronica
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
05:50 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi