De Zerbi prova a compattare il Tottenham: ritiro a Marbella e cellulari vietati

Roberto De Zerbi ricorre alle maniere forti pur di compattare uno spogliatoio in evidente difficoltà: il tecnico italiano ha introdotto il divieto assoluto di utilizzare i telefoni cellulari durante tutti i pasti di squadra. Una decisione drastica, maturata nella speranza di accelerare l'inserimento dei tanti nuovi innesti e invertire la rotta dopo un avvio di stagione disastroso, che vede il club del nord di Londra clamorosamente ultimo in classifica.

Cellulari vietati durante i pasti

Per cercare di frenare la crisi in Premier League, De Zerbi ha portato gli Spurs in ritiro a Marbella per una sessione di allenamento al caldo. Il Tottenham si trova infatti in fondo alla graduatoria, ancora a secco di vittorie dopo sei giornate, a fronte di un investimento sul mercato estivo da ben 380 milioni di sterline (circa 505 milioni di dollari) per ingaggiare dieci nuovi calciatori. Con l'obiettivo di cementare il gruppo in una rosa profondamente rinnovata, il manager bresciano ha imposto il ban dei dispositivi mobili a colazione, pranzo e cena. L'idea è quella di costringere i giocatori a relazionarsi di persona fuori dal campo per ritrovare alchimia e salvare la stagione.

Spiegando le ragioni del provvedimento, De Zerbi ha puntato il dito sulla necessità di creare un legame autentico: «Abbiamo lavorato sul campo e siamo stati molto insieme. Abbiamo tolto i telefoni a colazione, pranzo e cena perché ormai si sta sempre con gli occhi incollati allo schermo», ha dichiarato ai giornalisti.Il tecnico italiano ha confermato che la trasferta spagnola è servita anche per un duro confronto interno.