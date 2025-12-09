Eintracht Francoforte, tegola Batshuayi. Il belga si è fratturato il metatarso

Brutte notizie per l'Eintracht Francoforte che ha perso per infortunio Michy Batshuayi. L'attaccante trentaduenne ha riportato la frattura del metatarso nel corso della partita di sabato scorso contro il Lipsia. Il belga è stato sottoposto lunedì a un intervento chirurgico riuscito e resterà fuori fino a nuovo avviso. In questa prima parte di stagione, Batshuayi aveva raccolto 10 presenze in tutte le competizioni, segnando una rete.