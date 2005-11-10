Real Madrid, i convocati per il Siviglia: torna Militao, assente Vinicius per la squalifica

Il Real Madrid ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Liga contro il Siviglia al Santiago Bernabéu, con José Mourinho che ritrova una pedina importante per il reparto difensivo. La principale novità è infatti il ritorno di Eder Militao, nuovamente a disposizione dopo un lungo periodo di assenza.

Il difensore brasiliano è stato inserito nella lista della squadra e rappresenta una soluzione in più per la retroguardia dei Blancos, in un momento particolarmente intenso del calendario. La sua presenza offre maggiore profondità al reparto, anche se lo staff tecnico non sembra intenzionato a forzare i tempi: Militao dovrà infatti recuperare gradualmente la migliore condizione e il suo impiego contro il Siviglia sarà valutato con attenzione. L'obiettivo del Real Madrid è gestire i suoi minuti per permettergli di ritrovare ritmo partita senza correre rischi inutili.

Oltre al centrale brasiliano, torna tra i convocati anche Dean Huijsen. Il difensore aveva saltato l'ultima gara per squalifica dopo il cartellino rosso rimediato nel derby contro l'Atlético Madrid e ora è nuovamente disponibile dopo aver scontato il turno di stop. La grande assenza sarà invece quella di Vinicius Junior: l'aattaccante brasiliano inizierà contro il Siviglia la sua squalifica di quattro giornate dopo l'espulsione rimediata nella sfida contro il Villarreal. Una perdita importante per Mourinho, chiamato a trovare nuove soluzioni offensive per compensare l'assenza di uno dei giocatori più decisivi della rosa.