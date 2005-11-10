Xabi Alonso rassicura: "Martinez cosciente quando ha lasciato lo stadio. È in ospedale"

Arrivano le prime rassicurazioni sulle condizioni di Emiliano Martínez dopo il duro scontro di gioco che ha costretto il portiere argentino a lasciare il campo in barella durante la sfida tra Chelsea ed Everton.

Al termine della gara, vinta dai Blues per 2-0 grazie alla doppietta di Pedro Neto, il tecnico Xabi Alonso ha aggiornato sulle condizioni del numero uno argentino, protagonista di un violento impatto con Jarrad Branthwaite nel tentativo di intervenire su un calcio piazzato. La partita è rimasta interrotta per quasi dieci minuti, con lo staff medico impegnato a prestare le prime cure a Martínez prima del trasporto fuori dal campo. Il portiere, al momento dell'uscita in barella, ha comunque tranquillizzato tutti alzando il pollice verso il pubblico: "È uscito dallo stadio cosciente", ha spiegato Xabi Alonso. "Si trova in ospedale per sottoporsi ad alcuni esami precauzionali. Vedremo, questo è tutto quello che so al momento".

Si attende dunque gli esiti degli accertamenti prima di avere un quadro più preciso sulle condizioni del portiere argentino. Una notizia che porta un po' di sollievo dopo i momenti di grande apprensione vissuti nel pomeriggio.