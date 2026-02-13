Tottenham, Tudor ad interim e in estate si vedrà? Subito Arsenal e Liverpool da affrontare
Il Tottenham ripartirà dall'ex allenatore di Juventus e Lazio, Igor Tudor. Dopo l'esonero di Thomas Frank, è il croato il profilo scelto dagli Spurs per cercare di svoltare dopo un inizio di stagione decisamente deludente, quantomeno in campionato. In Premier League infatti il club londinese è attualmente al 16esimo posto, a soli cinque punti di distacco dalla zona retrocessione.
Per contro va detto che il percorso europeo è stato decisamente differente: il Tottenham è arrivato quarto nella League Phase, qualificandosi così direttamente per gli ottavi di finale.
Come riporta Sky Sport, il contratto di Tudor sarà inizialmente firmato fino al termine della stagione: in estate il club ragionerà sul da farsi, se cercare un nuovo tecnico in maniera permanente o se confermare il croato.
Tudor intanto dovrà pensare a svoltare. A partire dalla gara prevista il 22 febbraio in casa contro l'Arsenal, in Premier League. Un avvio decisamente complesso. Questo è il calendario dei prossimi impegni del Tottenham fra febbraio e marzo:
22 febbraio: Arsenal (in casa), Premier League
1 marzo: Fulham (in trasferta), Premier League
5 marzo: Crystal Palace (in casa), Premier League
15 marzo: Liverpool (in trasferta), Premier League
17/18 marzo: ottavi di finale di Champions (avversario da definire)
22 marzo: Nottingham Forest (in casa), Premier League
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli