Tottenham, Tudor ad interim e in estate si vedrà? Subito Arsenal e Liverpool da affrontare

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 18:10Calcio estero
Daniele Najjar

Il Tottenham ripartirà dall'ex allenatore di Juventus e Lazio, Igor Tudor. Dopo l'esonero di Thomas Frank, è il croato il profilo scelto dagli Spurs per cercare di svoltare dopo un inizio di stagione decisamente deludente, quantomeno in campionato. In Premier League infatti il club londinese è attualmente al 16esimo posto, a soli cinque punti di distacco dalla zona retrocessione.

Per contro va detto che il percorso europeo è stato decisamente differente: il Tottenham è arrivato quarto nella League Phase, qualificandosi così direttamente per gli ottavi di finale.

Come riporta Sky Sport, il contratto di Tudor sarà inizialmente firmato fino al termine della stagione: in estate il club ragionerà sul da farsi, se cercare un nuovo tecnico in maniera permanente o se confermare il croato.

Tudor intanto dovrà pensare a svoltare. A partire dalla gara prevista il 22 febbraio in casa contro l'Arsenal, in Premier League. Un avvio decisamente complesso. Questo è il calendario dei prossimi impegni del Tottenham fra febbraio e marzo:

22 febbraio: Arsenal (in casa), Premier League
1 marzo: Fulham (in trasferta), Premier League
5 marzo: Crystal Palace (in casa), Premier League
15 marzo: Liverpool (in trasferta), Premier League
17/18 marzo: ottavi di finale di Champions (avversario da definire)
22 marzo: Nottingham Forest (in casa), Premier League

