Real Madrid, allarme rientrato per Mbappe. Arbeloa: "Disponibile con la Real Sociedad"

"Si è allenato bene, con il gruppo ed è disponibile": così l'allenatore del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, in conferenza stampa ha annunciato la presenza dell'attaccante per la sfida contro la Real Sociedad. Il francese infatti fino a ieri si era allenato a parte rispetto al resto della squadra, per gestire nel migliore dei modi i fastidi al ginocchio che ha dall'inizio della stagione.

In casa dei blancos si pensa a fare gruppo per venir fuori nel migliore dei modi da un saliscendi di risultati in questa prima parte di stagione. Anche con una cena organizzata nei giorni scorsi: "Mi piace vederli uniti" - ha spiegato Arbeloa - ". È una delle cose su cui ho insistito di più. Molto felici, hanno tempo per divertirsi. Martedì abbiamo fatto un grande allenamento. Da lì, felice che cenino. Mi mancano da quando ero un giocatore. Cristiano veniva spesso".

Parlando poi di Dani Carvajal, l'allenatore ha mandato un messaggio al resto della squadra: "Lo vedo come tutti i suoi compagni. Mi piace parlare con lui e colgo l'occasione per parlare con tutti. Mi piace sapere cosa sentono e cosa pensano. E quello che penso. Sta migliorando. È normale che un giocatore non sia felice se non gioca quanto vuole. Tutti vogliono sentirsi importanti. Se è arrivato a Madrid è perché sono stati importanti e questa è la chiave. Incoraggio tutti a lavorare e se non sei felice, vieni sul divano grigio. Ma mettendo il collettivo prima dell'individuo".