Il PSG fa visita al Rennes per allungare: niente turnover pre-Champions, le formazioni

La prima partita della 22a giornata di Ligue 1 francese inizierà con un orario insolito: il calcio d'inizio sarà dato alle 19:00. In questo modo anche il Monaco, futuri avversari del PSG in Champions League il prossimo martedì (playoff degli ottavi), possano anche giocare la loro partita di campionato stasera e avere gli stessi giorni per recuperare.

Poco spazio al turnover per Luis Enrique: davanti ci sono Doue, Dembele e Kvaratskhelia, con Vitinha, Zaire-Emery e Joao Neves a comporre il reparto di centrocampo.

Le formazioni ufficiali di Rennes-PSG

Rennes: Samba - Merlin, Rouault, Brassier, Nagida - Rongier, Camara, Al Tamari, Szymanski - Nordin, Lepaul. Allenatore: Sébastian Tambouret.

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

La classifica in Ligue 1

1. PSG – 51 punti (21 partite giocate)

2. Lens – 49 (21)

3. Lione – 42 (21)

4. Olympique Marsiglia – 39 (21)

5. Lilla – 33 (21)

6. Rennes – 31 (21)

7. Racing Strasburgo – 30 (21)

8. Tolosa – 30 (21)

9. Angers – 29 (21)

10. Monaco – 28 (21)

11. Lorient – 28 (21)

12. Brest – 26 (21)

13. Le Havre – 23 (21)

14. Nizza – 23 (21)

15. Paris – 22 (21)

16. Auxerre – 14 (21)

17. Nantes – 14 (21)

18. Metz – 13 (21)