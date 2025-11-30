Eredivisie, Ajax-Groningen abbandonata definitivamente per i fuochi d’artificio sugli spalti

La sfida di Eredivisie tra Ajax e Groningen, in programma alla Johan Cruijff ArenA, è stata sospesa definitivamente dopo soli sei minuti di gioco a causa dell'accensione di fuochi d’artificio sugli spalti. Non si tratta di un episodio isolato: era già successo lo scorso 1° novembre durante Ajax–Heerenveen.

Il caos sugli spalti - L’arbitro Bas Nijhuis aveva inizialmente fermato la partita definendo la situazione "inaccettabile". Numerosi razzi e residui pirotecnici erano caduti sul terreno di gioco, con il rischio di colpire i giocatori. Il personale di sicurezza, equipaggiato con sacchi di sabbia, ha spento i fuochi rimasti accesi mentre le due squadre rientravano negli spogliatoi in attesa di indicazioni. Dopo circa mezz’ora, la partita ha tentato una ripartenza, ma nuovi fuochi d’artificio hanno costretto l’arbitro ad abbandonare definitivamente il campo.

Le reazioni - I giocatori del Groningen, per rispetto dei tifosi arrivati da lontano, hanno comunque salutato i presenti, che hanno potuto vedere solo sei minuti di gioco. Per l’Ajax, invece, la situazione rischia di essere pesante: molto probabilmente il club subirà una sconfitta a tavolino e potrebbe essere costretto a giocare a porte chiuse per le prossime partite in casa. Un problema che aggrava un già difficile avvio di stagione.