Eredivisie, Ajax-Groningen sospesa dopo sei minuti a causa... dei fuochi d'artificio

La sfida di Eredivisie tra Ajax e Groningen, in programma alla Johan Cruijff ArenA, è stata sospesa dopo appena sei minuti di gioco a causa dell’accensione massiccia di fuochi d'artificio sugli spalti. Un episodio purtroppo non nuovo per il club di Amsterdam: è la seconda volta in un mese che una partita dei Lancieri viene interrotta per lo stesso motivo, dopo il precedente del 1° novembre contro l’Heerenveen.

Il caos sugli spalti e l’intervento dell’arbitro

L’arbitro Bas Nijhuis ha fermato immediatamente il match, definendo la situazione inaccettabile. "Quello che sta succedendo qui non può essere tollerato. I giocatori potrebbero essere colpiti", ha dichiarato, precisando che la ripresa sarebbe potuta avvenire solo dopo un controllo accurato del terreno di gioco. Numerosi razzi e residui pirotecnici sono infatti caduti sul campo, rendendo necessario l’intervento dei responsabili della sicurezza.

Il personale, attrezzato con sacchi di sabbia, è stato pronto fin da subito a spegnere i fuochi rimasti accesi, mentre i giocatori delle due squadre sono rientrati negli spogliatoi in attesa di nuove indicazioni.

Tentativi di ripresa - Dopo una prima verifica, Nijhuis ha spiegato che sarebbero serviti "almeno dieci minuti" prima di un’eventuale ripartenza, ma ha anche avvertito che, in caso di nuovi incidenti, "le conseguenze saranno diverse".