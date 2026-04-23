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Eredivisie, PSV show anche a campionato vinto: 6-1 allo Zwolle, Bajraktarevic sugli scudi

Eredivisie, PSV show anche a campionato vinto: 6-1 allo Zwolle, Bajraktarevic sugli scudiTUTTO mercato WEB
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Simone Lorini
Oggi alle 23:03Calcio estero
Simone Lorini

Il PSV dà spettacolo anche a giochi fatti, col titolo ormai in tasca da settimana: i biancorossi divertono e si divertono, come dimostra il 6-1 rifilato allo Zwolle stasera, con Pepi e Bajraktarevic grandi protagonisti, con una doppietta a testa. Un autogol di Graves e il centro di Driouech completano il set per gli olandesi, che avvicinano quota 100 gol in campionato e arrivano a +22 di vantaggio sul Feyenoord in classifica.

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