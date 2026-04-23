Onana eroe nella qualificazione del Trabzonspor alla semifinale di coppa: tre rigori parati!

Serata da eroe per Andrè Onana nella sua avventura in Turchia, con la maglia del Trabzonspor: il portiere camerunese si è resto protagonista di ben tre parate decisive nel corso dei calci di rigore che hanno deciso la qualificazione, evitando anche il quinto tiro del Samsunspor, eliminato ai quarti di finale della competizione. In semifinale Onana e compagni troveranno il Genclerbirligi, mentre nell'altra parte di tabellone giocheranno Besiktas e Konyaspor: appuntamento a metà maggio per sapere chi disputerà la finalissima.

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