West Ham rinato, 2 vittorie di fila. Espirito Santo: "A piccoli passi. Paquetà? Ci mancherà"

Il West Ham si è rialzato, eccome. Dopo il 3-1 pesantissimo inferto al Newcastle la scorsa giornata, stavolta gli Hammers hanno trovato il modo di rimontare allo svantaggio iniziale e subito nel primo tempo, salvo poi allungare nella ripresa e vincere 3-2 sul Burnley. Nuno Espirito Santo, allenatore in carica, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match a Sky Sports UK: "Ancora una volta, purtroppo, abbiamo dovuto reagire", spiega in prima battuta.

"Non abbiamo iniziato la partita molto bene, non c’era urgenza. Ma la reazione c’è stata, e di questo sono contento. Penso che nel secondo tempo siamo stati molto migliori. In generale, la squadra è stata organizzata e questo è stato un giorno speciale per tutti noi e per tutti i nostri tifosi. Si tratta di cercare di migliorare come squadra. Come squadra stiamo facendo piccoli passi, ma nella giusta direzione. Le gambe fresche sono arrivate dalla panchina e i ragazzi che sono entrati hanno aiutato la squadra", ha riconosciuto il tecnico. A proposito dei tre differenti marcatori della giornata: "Sono felice per Callum Wilson, un attaccante ha bisogno di segnare. Sono anche molto contento per Tomas Soucek e Kyle Walker-Peterss".

Sulla squalifica di Lucas Paquetá, colpevole di aver preso un'ammonizione per eccesso di foga. Salterà la sfida ad alta tensione contro il Bournemouth: "Sarà una grande assenza, davvero grande. Lucas è un giocatore importante per noi, ci mancherà molto".