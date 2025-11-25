Ufficiale Salisburgo, il figlio di Mellberg promette bene: John si merita il rinnovo fino al 2029

Il Salisburgo ha ufficialmente annunciato il rinnovo contrattuale di John Mellberg, promettente difensore svedese di 19 anni, fino al 30 giugno 2029. Il giocatore, capace di agire sia da centrale che da esterno difensivo, è arrivato a Salisburgo nell'estate del 2023 proveniente dalla Svezia. Dopo aver collezionato 25 presenze con il Liefering e sette partite nella UEFA Youth League, Mellberg ha iniziato il suo percorso nella squadra austriaca.

Ad agosto 2024 il ragazzo ha esordito con la prima squadra in Bundesliga, contribuendo alla vittoria per 5-1 contro il FC Blau-Weiß Linz. Finora, il difensore ha totalizzato otto presenze tra campionato, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup. Stephan Reiter, CEO del club, ha commentato: "Siamo lieti di esserci assicurati la collaborazione a lungo termine di un talento così promettente. Abbiamo scelto con attenzione il momento del rinnovo per mostrare a John che siamo convinti delle sue qualità".

Il giocatore, figlio del grande Olof (che ha giocato anche nella Juventus), ha aggiunto: "Sono molto felice per il rinnovo, soprattutto in un periodo non facile a causa di un infortunio. Questo mi dà ancora più motivazione per tornare al meglio il prima possibile e ripagare la fiducia che il club ha riposto in me".