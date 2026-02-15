"Se perderemo, sarà colpa tua". Evra ricorda uno dei più epici discorsi di Sir Alex Ferguson

Quando Patrice Evra ripensa ai suoi primi anni al Manchester United, un ricordo svetta su tutti gli altri: un discorso pre-partita brutale e indimenticabile di Sir Alex Ferguson prima della semifinale di Champions League del 2008 contro il Barcellona. All'epoca, il terzino sinistro cresciuto a Les Ulis — il sobborgo parigino celebre per aver sfornato talenti purissimi — era arrivato a Old Trafford da poco più di un anno e stava ancora lottando per consacrarsi definitivamente sui palcoscenici più prestigiosi.

In quel momento cruciale, Ferguson decise di mettere in scena uno dei suoi capolavori psicologici. Stando al racconto di Evra, il leggendario allenatore aprì la riunione tecnica con una dichiarazione scioccante davanti a tutto il gruppo: "Ragazzi, oggi è una partita fondamentale e, se perdiamo, la colpa sarà di Patrice". Un'uscita che lasciò i compagni sbigottiti e lo stesso difensore sotto una pressione enorme, mentre cercava di elaborare la gravità di quell'accusa preventiva.

Il tecnico scozzese rincarò poi la dose, trasformando la sfida in un duello personale: "Patrice, non mi importa se Messi è il miglior giocatore del mondo o altro. Se perdiamo — se non riusciamo a tenere Messi tranquillo — darò la colpa a te". Queste parole, lungi dall'abbattere il francese, servirono a caricarlo di una responsabilità totale, costringendolo a disputare una delle prestazioni difensive più iconiche della sua carriera per neutralizzare il fuoriclasse argentino.

Dopo aver battuto il Barcellona, il Il 21 maggio 2008, lo United affrontò il Chelsea nella prima finale di Champions League tutta inglese. La partita terminò 1-1 dopo i tempi supplementari, prima che lo United trionfasse 6-5 ai calci di rigore, assicurandosi il suo terzo titolo europeo