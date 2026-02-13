L'Osasuna di Lisci resiste con l'Elche e resta 9°: "Le parate di Herrera ci aiutano"

L'Osasuna di Alessio Lisci pareggia 0-0 in trasferta contro l'Elche, allungando a cinque gare consecutive la striscia di partite senza sconfitte e rimanendo al nono posto, a quota 30 punit.

Decisivo il portiere Sergio Herrera, elogiato dallo stesso Lisci a fine gara, ai microfoni di DAZN: "Sergio è un grande portiere, lo sappiamo e ci ha aiutato molto. Non è stata la nostra miglior partita, non saremo ipocriti. Quando non sei al meglio, ti tieni il punto e basta. Abbiamo già raggiunto i 30 punti e siamo molto contenti".

Il programma della 24^ giornata in Liga.

Venerdì 13 febbraio:

Elche-Osasuna 0-0

Sabato 14 febbraio:

Espanyol-Celta Vigo

Getafe-Villarreal

Siviglia-Alaves

Real Madrid-Real Sociedad

Domenica 15 febbraio:

Real Oviedo-Athletic Club

Rayo Vallecano-Atletico Madrid

Levante-Valencia

Maiorca-Betis

Lunedì 16 febbraio:

Girona-Barcellona

La classifica

1. Barcellona 58 (23)

2. Real Madrid 57 (23)

3. Atletico Madrid 45 (23)

4. Villarreal 45 (23)

5. Betis 38 (23)

6. Espanyol 34 (23)

7. Celta Vigo 33 (23)

8. Real Sociedad 31 (23)

9. Osasuna 30 (24)

10. Ath. Bilbao 28 (23)

11. Getafe 26 (23)

12. Girona 26 (23)

13. Siviglia 25 (23)

14. Alaves 25 (23)

15. Elche 25 (24)

16. Maiorca 24 (23)

17. Valencia 23 (23)

18. Vallecano 22 (22)

19. Levante 18 (22)

20. Oviedo 16 (22)