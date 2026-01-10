FA Cup, Palace eliminato da un club di 6^ serie. Glasner: "Non ho spiegazioni"

Nel terzo turno della FA Cup inglese ecco una sorpresa che ha decisamente del clamoroso. Il club dilettante del Macclesfield Town ha eliminato i detentori del torneo, il Crystal Palace, vincendo 2-1. Una festa enorme per una squadra che solamente nel 2020 è stata rifondata e che a dicembre ha fatto i conti con un grave lutto all'interno della squadra.

Il tecnico del Palace, Oliver Glasner ha commentato ai microfoni della BBC l'incredibile eliminazione della sua squadra. Queste le sue parole: "Congratulazioni a Macclesfield. Oggi ci mancava qualsiasi tipo di qualità. Concedendo il vantaggio su un colpo di testa, abbiamo dovuto cercare di fare meglio. Il secondo gol non è possibile da prendere".

"D'altra parte" - ha riflettuto l'allenatore - "se non riesci a creare possibilità chiare, è solo per una mancanza di qualità. Questo è il motivo che spiega ciò che abbiamo mostrato oggi. Abbiamo perso e meritavamo di perdere. Stavo cercando qualità da tutti. Ho portato più giocatori attaccanti a metà della gara, ma non ho spiegazioni per quello che ho visto oggi. Non hai bisogno di tattiche particolari in questo tipo di partite. Devi solo mostrare di cosa sei capace e mostrare un po' di orgoglio e ti esibirai in modo diverso. Ma oggi ci mancava tutto".