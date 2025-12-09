FA Cup, sorteggiato il terzo turno: ben 4 sfide tra squadre di Premier League

Il terzo turno di FA Cup ha preso ufficialmente forma con il sorteggio andato in scena ieri, al termine dell'ultima sfida in programma. È una fase particolarmente attesa perché segna l’ingresso in competizione dei club di Premier League e Championship. Saranno 32 sfide, molte delle quali promettono spettacolo e qualche possibile sorpresa, come da tradizione nella coppa nazionale più antica del mondo.

Tra gli accoppiamenti più rilevanti spiccano certamente Tottenham–Aston Villa, un duello tra squadre di alta classifica, Newcastle-Bournemouth ed Everton–Sunderland, derby dal sapore storico che potrebbe rivelarsi più equilibrato del previsto. Grande attesa anche per Manchester United–Brighton, remake di sfide recenti sempre molto combattute. Il Manchester City, invece, può dirsi relativamente fortunato grazie al sorteggio con l'Exeter City, mentre il Chelsea dovrà affrontare una trasferta insidiosa sul campo del Charlton. Il Liverpool, in un periodo complicato, troverà il Barnsley, mentre la capolista Arsenal farà visita al Portsmouth. Tutte le partite si disputeranno il 10 gennaio.

Il quadro completo del terzo turno di FA Cup:

Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town

Doncaster Rovers - Southampton

Tottenham Hotspur - Aston Villa

Port Vale - Fleetwood Town

Preston North End - Wigan Athletic

Ipswich Town - Blackpool

Wrexham - Nottingham Forest

Charlton Athletic - Chelsea

Manchester City - Exeter City

West Ham United - Queens Park Rangers

Sheffield Wednesday - Brentford

Fulham - Middlesbrough

Everton - Sunderland

Liverpool - Barnsley

Burnley - Millwall

Norwich City - Walsall

Portsmouth - Arsenal

Derby County - Leeds United

Swansea City - West Bromwich Albion

Salford City - Swindon Town

Boreham Wood - Burton Albion

Grimsby Town - Weston

Hull City - Blackburn Rovers

Newcastle United - AFC Bournemouth

MK Dons - Oxford United

Cheltenham Town - Leicester City

Cambridge United - Birmingham City

Bristol City - Watford

Stoke City - Coventry City

Macclesfield - Crystal Palace

Manchester United - Brighton & Hove Albion

Sheffield United - Mansfield Town