FA Cup, sorteggiato il terzo turno: ben 4 sfide tra squadre di Premier League
Il terzo turno di FA Cup ha preso ufficialmente forma con il sorteggio andato in scena ieri, al termine dell'ultima sfida in programma. È una fase particolarmente attesa perché segna l’ingresso in competizione dei club di Premier League e Championship. Saranno 32 sfide, molte delle quali promettono spettacolo e qualche possibile sorpresa, come da tradizione nella coppa nazionale più antica del mondo.
Tra gli accoppiamenti più rilevanti spiccano certamente Tottenham–Aston Villa, un duello tra squadre di alta classifica, Newcastle-Bournemouth ed Everton–Sunderland, derby dal sapore storico che potrebbe rivelarsi più equilibrato del previsto. Grande attesa anche per Manchester United–Brighton, remake di sfide recenti sempre molto combattute. Il Manchester City, invece, può dirsi relativamente fortunato grazie al sorteggio con l'Exeter City, mentre il Chelsea dovrà affrontare una trasferta insidiosa sul campo del Charlton. Il Liverpool, in un periodo complicato, troverà il Barnsley, mentre la capolista Arsenal farà visita al Portsmouth. Tutte le partite si disputeranno il 10 gennaio.
Il quadro completo del terzo turno di FA Cup:
Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town
Doncaster Rovers - Southampton
Tottenham Hotspur - Aston Villa
Port Vale - Fleetwood Town
Preston North End - Wigan Athletic
Ipswich Town - Blackpool
Wrexham - Nottingham Forest
Charlton Athletic - Chelsea
Manchester City - Exeter City
West Ham United - Queens Park Rangers
Sheffield Wednesday - Brentford
Fulham - Middlesbrough
Everton - Sunderland
Liverpool - Barnsley
Burnley - Millwall
Norwich City - Walsall
Portsmouth - Arsenal
Derby County - Leeds United
Swansea City - West Bromwich Albion
Salford City - Swindon Town
Boreham Wood - Burton Albion
Grimsby Town - Weston
Hull City - Blackburn Rovers
Newcastle United - AFC Bournemouth
MK Dons - Oxford United
Cheltenham Town - Leicester City
Cambridge United - Birmingham City
Bristol City - Watford
Stoke City - Coventry City
Macclesfield - Crystal Palace
Manchester United - Brighton & Hove Albion
Sheffield United - Mansfield Town
