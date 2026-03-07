FA Cup, un club di 3ᵃ serie con l'Arsenal, il Wrexham di Ryan Reynolds col Chelsea: il programma
Weekend insolito in Inghilterra, dove la Premier League si ferma per un turno e lascia spazio alla FA Cup, che ha aperto ieri gli Ottavi di finale con la vittoria a domicilio del Livepool sul campo del Wolverhampton. Si prosegue oggi a partire dalle 13:30 dove il club di League One (terza serie inglese) Mansfield accoglie la capolista di Premier Arsenal. Alle 18:45il Chelsea sarà di scena sul campo del Wrexham, il club di proprietà dell'attore Ryan Reynolds che al momento è sesto in Championship (seconda sere inglese). Chiude il programma il posticipo serale alle 21:00 tra il Newcastle e il Manchester City.
Questi gli Ottavi di finale di FA Cup
Venerdì 6 marzo
Wolverhampton - Liverpool
Sabato 7 marzo
Mansfield - Arsenal ore 13:15
Wrexham - Chelsea ore 18:45
Newcastle United - Manchester City ore 21:00
Domenica 8 marzo
Fulham - Southampton ore 13:00
Port Vale - Sunderland ore 14:30
Leeds United - Norwich ore 17:30
Lunedì 9 marzo
West Ham - Brentford ore 20:30
