FA Cup, un club di 3ᵃ serie con l'Arsenal, il Wrexham di Ryan Reynolds col Chelsea: il programma

Weekend insolito in Inghilterra, dove la Premier League si ferma per un turno e lascia spazio alla FA Cup, che ha aperto ieri gli Ottavi di finale con la vittoria a domicilio del Livepool sul campo del Wolverhampton. Si prosegue oggi a partire dalle 13:30 dove il club di League One (terza serie inglese) Mansfield accoglie la capolista di Premier Arsenal. Alle 18:45il Chelsea sarà di scena sul campo del Wrexham, il club di proprietà dell'attore Ryan Reynolds che al momento è sesto in Championship (seconda sere inglese). Chiude il programma il posticipo serale alle 21:00 tra il Newcastle e il Manchester City.

Questi gli Ottavi di finale di FA Cup

Venerdì 6 marzo

Wolverhampton - Liverpool

Sabato 7 marzo

Mansfield - Arsenal ore 13:15

Wrexham - Chelsea ore 18:45

Newcastle United - Manchester City ore 21:00

Domenica 8 marzo

Fulham - Southampton ore 13:00

Port Vale - Sunderland ore 14:30

Leeds United - Norwich ore 17:30