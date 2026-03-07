Mansfield-Arsenal, le formazioni ufficiali: la scelta su Calafiori, un 16enne di Arteta titolare
Gli ottavi di FA Cup proseguono e oggi apre il turno l'Arsenal in casa del Mansfield (attualmente in Serie C inglese). La capolista di Premier League adotta un ampio turnover, specialmente in vista dell'impegno incombente di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Arteta conta sul tandem Madueke-Martinelli alle spalle di Gabriel Jesus, Havertz e Trossard larghi a centrocampo mentre spicca il 16enne Dowman (prodotto luccicante dell'Academy dei Gunners). L'ex Bologna Calafiori invece parte dal primo minuto in difesa insieme a Mosquera e Salmon.
Mansfield: Roberts; Abbott, Akins, Blake-Tracy, Knoyle, McLaughlin, Oates, Oshilaja, Reed, Roberts, Russell.
A disposizione: H.Lewis, Hewitt, Bowery, A.Lewis, Hendry, Moriah-Welsh, Irow, Evans, Adeboyejo.
Allenatore: Clough.
Arsenal (3-4-2-1): Kepa; Salmon, Mosquera, Calafiori; Havertz, Norgaard, Dowman, Trossard; Madueke, Martinelli; Gabriel Jesus.
A disposizione: Setford, Hincapie, Saka, Eze, Timber, Gyokeres, Dixon, Harriman-Annous, Ibrahim.
Allenatore: Arteta.
FA Cup, programma ottavi di finale
Venerdì 6 marzo
Wolves - Liverpool 1-3
Sabato 7 marzo
Mansfield - Arsenal
Wrexham - Chelsea
Newcastle - Manchester City
Domenica 8 marzo
Fulham - Southampton
Port Vale - Sunderland
Leeds - Norwich
Lunedì 9 marzo
West Ham - Brentford
*qualificate al turno successivo
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.