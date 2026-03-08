FA Cup, va il Southampton ai quarti: Fulham eliminato dalla squadra di B inglese su rigore

Gli ottavi di FA Cup proseguono nella giornata odierna e arriva un colpo di scena. Dopo le conferme alle attese per Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester City - tutte al turno successivo - nel primo pomeriggio è arrivata l'esclusione eccellente del Fulham di Chukwueze e compagni: il rigore realizzato da Ross Stewart ha catapultato il Southampton dritto ai quarti di finale del torneo.

Una conclusione splendida, letale, all'angolino basso e imparabile per Lecomte, numero uno dei Cottagers. I Saints esultano al triplice fischio per il grande traguardo nella competizione da formazione di Serie B ai danni della decima forza di Premier League. In corso d'opera, nel frattempo, l'incontro tra Sunderland e Port Vale, più tardi in campo il Leeds contro Norwich.

FA Cup, ottavi di finale

Venerdì 6 marzo

Wolves - Liverpool 1-3

Sabato 7 marzo

Mansfield - Arsenal 1-2

Wrexham - Chelsea 2-4 dts

Newcastle - Manchester City 1-3

Domenica 8 marzo

Fulham - Southampton 0-1

Port Vale - Sunderland

Leeds - Norwich

Lunedì 9 marzo

West Ham - Brentford

*qualificate al turno successivo