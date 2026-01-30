A Madrid invocano il ritorno di Mourinho al Real: "Se Arbeloa è suo allievo, perché non lui?"

Il dibattito sul futuro della panchina del Real Madrid si arricchisce di una voce pesante. El Chiringuito, programma storicamente vicino a Florentino Pérez, ha apertamente sostenuto l’ipotesi di un ritorno di José Mourinho, rilanciando la suggestione dopo il ko per 4-2 contro il Benfica che ha costretto i blancos ai play-off di Champions League.

A esporsi è stato Josep Pedrerol, che ha puntato il dito sull’atteggiamento mostrato dalla squadra: “C’è stato un cambiamento in diverse cose. Ho detto che mi andava bene l’autocritica di Mbappé, o di Courtois, o di Valverde o di Bellingham. Hanno ammesso che manca l’atteggiamento giusto e di avere meno voglia degli avversari. Se sei un professionista è grave”.

Il giornalista ha poi criticato la prova di Lisbona: “Per un madridista che segue le partite e va allo stadio, sapere che i giocatori vanno in campo a passeggiare a Lisbona…”. Da qui il richiamo al passato: “Col Benfica, i madridisti si sono ricordati che Mourinho e il Real hanno battuto il miglior Barcellona della storia, capaci di affrontare Guardiola”.



Infine l’appello diretto al presidente: “Se c’è un ammiratore di Mourinho in panchina, come Arbeloa, perché non avere proprio lui? È stato l’unico allenatore che è piaciuto a Florentino. Florentino, fai tornare Mourinho”. Un endorsement che riaccende nostalgie e polemiche nella capitale spagnola.