City, Ruben Dias e gli allenamenti con Haaland: "Quando facciamo sul serio volano scintille"

Mentre il Manchester City è appostato davanti alla televisione per assistere a Brentford-Arsenal, nella speranza di una frenata dei Gunners, Ruben Dias ha rilasciato un'intervista a Canal 11, che tuttavia verrà trasmessa integralmente solo questa sera. Nel frattempo però sono trapelate le prime confidenze del difensore portoghese di Guardiola a proposito degli allenamenti svolti al centro sportivo a tu per tu con Erling Haaland. Ed esprimere tutta la qualità del suo compagno di squadra.

"Allenarsi con Erling? È pericoloso... Quando facciamo sul serio, di solito volano scintille", ha raccontato il 28enne. "Lo descrivo come uno di quegli attaccanti che deve sempre passare da 100 a 0... L'uno per cento di probabilità gli basta per segnare un gol", la spiegazione del centrale portoghese - attualmente impegnato nel recupero da un infortunio - riguardo il killer instinct di cui è dotato l'attaccante norvegese.

Ruben Dias poi ha spiegato cosa voglia dire mentalità competitiva all'interno di una realtà così esigente come il Manchester City e dei sacrifici fatti lungo la carriera per arrivare a diventare uno dei migliori giocatori del calcio mondiale. "Sono diverso perché sono sempre stato disposto a sacrificarmi più di chiunque altro. Se non hai la mentalità giusta non vale nemmeno la pena venire qui, perché questo ambiente ti mette a nudo", ha garantito il portoghese. "Non voglio altro ricordo di me stesso se non quello dell'alto rendimento, del livello più alto che esista", ha concluso.