Finale Coppa d'Africa, il ct del Marocco: "Tensione sicurezza? Siamo tutti fratelli"

Se dal lato del Senegal è arrivata una critica per la mancanza di sicurezza all'arrivo dei giocatori venerdì a Rabat, l'allenatore del Marocco, Walid Regragui, a poche ore dalla finale ha ricordato i legami molto forti che uniscono i popoli marocchino e senegalese. Stasera, alle 20, l'ultimo atto della Coppa d'Africa fra le due squadre.

Una finale da sogno tra due paesi molto storicamente molto vicini fra loro. Al contempo il ct del Senegal ha fatto notare come il livello della sicurezza all'arrivo della sua squadra nella città della finale non fosse ad un livello sufficiente.

Interrogato sull'argomento Walid Regragui ha dichiarato in conferenza stampa: "Rimarremo fraterni fino all'inizio della partita. E quando l'arbitro fischierà il calcio d'inizio, sarà una partita di calcio. Quando fischierà la fine, non c'è nulla che possa rompere i legami che uniscono i marocchini e i senegalesi. Siamo fratelli, eravamo fratelli e resteremo fratelli. È indelebile nella vittoria come nella sconfitta".

Poi ha aggiunto: "Se Dio non ci concederà la vittoria, ci congratuleremo con i nostri fratelli, saremo felici per loro. Avranno messo la 2a stella. Sono convinto che se accadrà il contrario, i senegalesi faranno lo stesso. Nel frattempo c'è una partita di calcio in cui entrambe le squadre vogliono vincere".