Il Flaco Lopez è il 2° argentino più determinante del 2026: dietro a Messi, davanti a Martinez

José Manuel Lopez continua a essere uno dei protagonisti della straordinaria stagione del Palmeiras. L'attaccante argentino, soprannominato "Flaco", si è ormai imposto come uno dei centravanti più decisivi del calcio sudamericano, grazie a numeri che raccontano un rendimento di altissimo livello.

Gol e assist per trascinare il Verdão

L'ex Lanus ha collezionato ben 40 partecipazioni dirette a un gol in 68 partite disputate nel 2026. Con la maglia del Palmeiras il classe 2000 ha segnato 24 reti e fornito 14 assist in 60 presenze, contribuendo in maniera determinante al percorso della squadra brasiliana, attualmente seconda in campionato, semifinalista di Copa do Brasil e finalista di Copa Libertadores. Nell'ultima sfida contro il Remo, terminata con un netto 6-1, López ha confermato il suo momento straordinario segnando una rete spettacolare e servendo anche un assist.

L'ascesa con l'Argentina

Anche in nazionale il centravanti ha iniziato a ritagliarsi spazio. Dopo aver disputato il suo primo Mondiale con l'Argentina, López ha raccolto otto presenze con l'Albiceleste, realizzando un gol e fornendo un assist. La prima rete è arrivata nell'amichevole vinta 4-0 contro la Bolivia, mentre l'altro contributo è stato nella vittoria per 3-1 contro la Svizzera al Mondiale, quando ha favorito il gol di Julian Alvarez. In questa stagione il suo impatto è stato costante in tutte le competizioni: quattro gol in Copa Libertadores, quattro in Copa do Brasil, sei nel Paulista e dieci nel Brasileirao.

Con 24 reti complessive, López è il secondo argentino più prolifico dell'anno alle spalle soltanto di Lionel Messi (40 gol), davanti a Lautaro Martínez (21). Ora lo attende un finale di stagione da protagonista, con la finale di Libertadores contro l'Estudiantes in programma il 28 novembre allo stadio Centenario di Montevideo.