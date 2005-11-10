Kompany verso il rientro, l’assistente rassicura: tornerà dopo la sosta internazionale

Buone notizie per Vincent Kompany. L’allenatore del Bayern Monaco sta migliorando dopo il problema di salute che lo aveva costretto al ricovero due settimane fa e ha lasciato l’ospedale. Il tecnico belga sta ora proseguendo le cure a domicilio, con l’obiettivo di tornare alla guida della squadra dopo la sosta per le nazionali.

Il malore e la diagnosi

Kompany aveva accusato un improvviso malore il 23 ottobre durante un allenamento con la seconda squadra del Bayern. Dopo il collasso era stato immediatamente trasportato in ospedale, dove gli esami avevano evidenziato una meningoencefalite, un’infiammazione che coinvolge le membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale. Da quel momento il club ha deciso di sollevarlo da ogni impegno professionale, compresi eventuali contatti legati al calcio, per permettergli di concentrarsi esclusivamente sul recupero.

A sostituirlo in panchina è stato il suo vice Aaron Danks, che ha aggiornato sulle condizioni del tecnico: "Ho avuto ottime conversazioni telefoniche con lui. Si sta comportando in modo positivo ed è sulla strada giusta verso una completa guarigione. La pausa per le nazionali ci darà l'opportunità di valutare la situazione e capire quando potrà tornare".

Bayern ancora affidato a Danks

Danks guiderà il Bayern anche nella sfida di campionato contro il Magonza, la quinta partita senza il suo allenatore principale. Dopo l’incontro inizierà la pausa internazionale e il club bavarese tornerà in campo il 20 novembre, con la speranza di riabbracciare Kompany in panchina.