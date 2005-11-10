Saint-Maximin rifiuta 26 milioni per il suo gioco da tavolo: "Un miliardo e forse ne parliamo"

Allan Saint-Maximin non ha intenzione di separarsi da Helios. Il gioco di carte da lui ideato è diventato un piccolo fenomeno e, nonostante una proposta da 26 milioni di euro per rilevarlo, l’attaccante francese ha deciso di rifiutare. Dopo le dichiarazioni rilasciate a The Athletic, il giocatore ha voluto chiarire la sua posizione sui social: "Ricevo tantissimi messaggi, quindi volevo spiegare alcune cose. Non siate scioccati: era solo un’offerta ed è stata rifiutata per diverse ragioni. Preferisco che entrino nel capitale del progetto piuttosto che vendere completamente il mio gioco"..

"Non sono i soldi a motivarmi"

Saint-Maximin ha poi risposto a chi ha considerato sorprendente il suo rifiuto, ricordando anche i guadagni accumulati durante la sua esperienza in Arabia Saudita: "Ho già guadagnato 45 milioni netti in tre anni, quindi un’offerta da 26 milioni non mi farà tremare. Un miliardo, forse, sarebbe qualcosa di cui parlare". Il progetto Helios è nato alla fine del 2021 e rappresenta per l’ex giocatore di Newcastle e Nizza qualcosa di più di un semplice investimento economico. "Ho passato tantissimo tempo a immaginare questo gioco, a creare le regole e a costruirlo. Non posso abbandonare tutta questa visione per semplici interessi finanziari".

Attualmente in MLS con il Charlotte FC, Saint-Maximin ha spiegato di avere un obiettivo più ampio: utilizzare il progetto per creare opportunità e aiutare altre persone: "Lo faccio per la gente, non per riempire ancora di più le mie tasche", ha concluso.