Haise difende Cahuzac dopo il 9-1: "So cosa significa subire una batosta in Champions"

La batosta contro il Como ha lasciato una ferita profonda in casa Lens. Il 9-1 subito in Champions League è diventato il risultato più pesante nella storia dei club francesi in Europa, ma Franck Haise ha scelto la strada della comprensione nei confronti di Yannick Cahuzac e della squadra.

L’ex allenatore dei Sang et Or, oggi sulla panchina del Rennes, ha parlato della pesante sconfitta in conferenza stampa: "La sconfitta è una cosa, perché conosciamo il livello di questa squadra del Como, ma è soprattutto l’ampiezza del risultato a fare la differenza. La Champions League è impietosa". Haise, però, ha ricordato che anche lui ha vissuto una serata simile sulla scena europea: "Provo empatia per Cahu, perché so cosa significa prendere una batosta in Champions League. Anche noi abbiamo perso 6-0 contro l’Arsenal".

Dall’Emirates al 9-1

Il riferimento è alla gara del novembre 2023, quando il suo Lens uscì travolto 6-0 dall’Emirates Stadium. Una sconfitta pesante, ma arrivata poche settimane dopo lo storico successo per 2-1 contro i Gunners: "La differenza è che tre settimane prima li avevamo battuti, quindi il sapore era un po’ diverso. Ma avevamo comunque preso sei gol. Per i giocatori, l’allenatore e lo staff sono momenti molto difficili. Non c’è altra soluzione che tornare a combattere".

Cahuzac, dal canto suo, ha ammesso le proprie responsabilità dopo il k.o., soprattutto per le scelte effettuate nell’intervallo: "Ho esitato tra chiudere la partita sul 3-0 o inserire energie nuove. Dieci minuti dopo eravamo sul 6-0. Mi è mancata lucidità". Ora il Lens cerca una reazione immediata contro il Marsiglia.