Pari e rimpianti per il Siviglia: con l'Alaves è 0-0, Vargas sbaglia un calcio di rigore
Michele Pavese
Il Siviglia non va oltre il pareggio contro l'Alaves e perde l'occasione di avvicinare la zona alta della classifica. Al Ramón Sánchez-Pizjuán termina 0-0 una partita condizionata dall'errore dal dischetto di Vargas, che al 32' fallisce la possibilità di sbloccare il risultato.
La squadra andalusa prova a fare la partita, ma trova davanti un avversario ordinato e compatto, capace di difendersi con attenzione e portare a casa un punto prezioso. Un risultato importante per gli ospiti, che salgono al nono posto in classifica e continuano il loro percorso positivo. Per il Siviglia, invece, resta il rammarico per un'occasione mancata: con la vittoria avrebbe potuto superare la Real Sociedad e portarsi al quinto posto. Gli andalusi rimangono così sesti con 18 punti.
Venerdì 6 novembre
Siviglia - Alaves 0-0
Sabato 7 novembre
Malaga - Racing Santander
Espanyol - Deportivo La Coruña
Osasuna - Athletic Bilbao
Valencia - Real Madrid
Domenica 8 novembre
Elche - Betis
Real Sociedad - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Levante
Villarreal - Getafe
Atletico Madrid - Barcellona
CLASSIFICA
Barcellona 30
Atletico Madrid 28
Real Madrid 27
Betis 23
Real Sociedad 19
Siviglia 18
Athletic Bilbao 15
Deportivo La Coruña 14
Alaves 13
Villarreal 12
Celta Vigo 12
Rayo Vallecano 12
Getafe 12
Espanyol 11
Osasuna 11
Racing Santander 11
Elche 10
Levante 10
Valencia 9
Malaga 5