Discepolo di Simeone, Filipe Luis ha fatto un capolavoro al Flamengo: 4 trofei in un anno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

È arrivato il momento di tirare le somme e riconoscere l'opera d'arte che Filipe Luis sta compiendo al Flamengo. Sì, perché l'allenatore brasiliano di 40 anni, sulla panchina dei rossoneri da fine settembre 2024, ieri sera ha conquistato la Coppa Libertadores ai danni del Palmeiras. Il quarto trofeo di fila con il club carioca.

Un tecnico capace, in poco più di un anno, di conquistare il Campionato Carioca, la Coppa del Brasile, la Supercoppa e la quarta Coppa Libertadores del club (dopo il 1981, 2019 e 2022). Una conquista assoluta per il Flamengo, visto che nessun altro club brasiliano possiede quattro titoli. Una rivoluzione targata Filipe Luis, che in carriera da giocatore viene ricordato come fedelissimo del Cholo Simeone, suo maestro in arte allenatore tra l'altro. E quello che colpisce è la grande lettura del gioco, delle partite, con una selezione accurata delle formazioni da disporre in campo.

Denotando grande equilibrio tra fisicità e talento dei suoi giocatori più simbolici di questo progetto Flamengo, da Samuel Lino all'ex Bologna e Fiorentina Pulgar, fino ad arrivare ai vari Emerson Royal (passato milanista) e l'ex capitano Danilo. Così come il centrocampista italo-brasiliano Jorginho, arrivato in estate dopo l'addio all'Arsenal e con una carriera costellata anche da esperienze in Serie A tra Verona e Napoli. E Filipe Luis, con quest'ultima Coppa Libertadores, può vantare un record raro nella storia del calcio: ha saputo vincere il titolo del continente sudamericano sia da giocatore che da allenatore. Ora, dalla panchina, ha eguagliato il risultato di Renato Gaucho, campione con il Gremio come giocatore nel 1983 e come allenatore nel 2017.

