Ufficiale Quique Sanchez Flores nuovo allenatore dell'Alaves, sostituisce Coudet

Addio Chacho Coudet, dentro Quique Sanchez Flores. L'Alaves cambia guida tecnica, di seguito il comunicato del club: "Il club di Vitoria esprime la propria gratitudine al tecnico argentino per il lavoro svolto e l'impegno dimostrato, augurandogli molta fortuna per il suo futuro. Eduardo Coudet non proseguirà infatti come allenatore della prima squadra: il Deportivo Alavés e l'allenatore argentino hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto, ponendo così fine all'esperienza del tecnico sulla panchina del club basco.

Il "Chacho" Coudet aveva assunto la guida del Deportivo Alavés il 2 dicembre 2024 e, da quel momento, ha diretto la squadra in 55 partite ufficiali tra LaLiga EA Sports e la Copa del Rey. Nonostante il percorso condiviso, le strade si separano oggi, 3 marzo 2026: Il Club ringrazia Eduardo Coudet e il suo staff tecnico per il lavoro svolto durante questa tappa alla guida della panchina albiazul", si legge nella nota ufficiale della società. "Il Deportivo Alavés gli augura la migliore delle fortune per le sue prossime sfide professionali e personali".

Questo l'accordo col nuovo club: "Il Deportivo Alavés ha raggiunto un accordo con Quique Sánchez Flores, che diventa così il nuovo allenatore della prima squadra con un contratto valido fino al 2028. Con una carriera lunga e prestigiosa alle spalle, Sánchez Flores porta a Vitoria-Gasteiz una solida esperienza maturata sia in LALIGA che nelle competizioni europee. Nel corso degli anni ha guidato club storici del calcio spagnolo e internazionale, affermandosi come un tecnico di grande carisma e dal forte carattere competitivo".