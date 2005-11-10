Il nome di Yaya Fofana è ormai sulla bocca di tutti in Francia. Il centrocampista del Reims sta vivendo un avvio di stagione da protagonista assoluto, tanto da essere diventato uno dei giocatori più determinanti dell'intera Ligue 2. Una crescita sorprendente per il classe 2003, rilanciato da Nicolas Usaï in una posizione più offensiva rispetto al passato.

Dieci gol in dodici partite: numeri da capogiro

Capace di giocare da mediano, mezzala o trequartista, Fofana ha già realizzato 10 gol e fornito 2 assist in appena 12 presenze. Numeri che lo hanno portato ai vertici della classifica dei marcatori europei considerando tutte le categorie, alle spalle soltanto di giocatori come Raphinha, Kylian Mbappé e Will Lankshear.

Una vera rinascita per il talento ivoriano, che aveva dovuto fermarsi a lungo tra il 2025 e il 2026 a causa di una grave frattura da stress. Tornato al massimo della condizione, è diventato il riferimento offensivo del Reims, tanto che in patria viene considerato il talento più importante emerso dal club dai tempi di Hugo Ekitike.

Il Tottenham prepara l'assalto

Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in Premier League. Secondo quanto raccolto da Footmercato, il Tottenham è particolarmente interessato al suo profilo e ha programmato la presenza di alcuni osservatori per seguirlo dal vivo nella sfida contro il Saint-Étienne. Fofana, appena convocato per la prima volta dalla Costa d'Avorio, possiede già i requisiti per ottenere il permesso di lavoro britannico. Il Reims, però, non intende privarsene facilmente: un trasferimento definitivo a gennaio è stato escluso, mentre resta possibile una cessione con prestito fino al termine della stagione. Il contratto fino al 2030 e il rendimento attuale fanno pensare a una valutazione superiore ai 25 milioni di euro incassati recentemente dal club per Zabi.