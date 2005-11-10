Thibaut Courtois e il Real Madrid continueranno insieme. Il club spagnolo ha ufficializzato il rinnovo del contratto del portiere belga, che ha prolungato il proprio accordo fino al 30 giugno 2028. Una conferma importante per uno dei protagonisti di una delle epoche più vincenti della storia dei Blancos.

Quattordici trofei e prestazioni decisive

Arrivato nella capitale spagnola nel 2018, Courtois ha collezionato 348 presenze con la maglia del Real Madrid, conquistando 14 titoli: due Champions League, tre Mondiali per Club, due Supercoppe UEFA, tre campionati spagnoli, una Coppa del Re e tre Supercoppe di Spagna. Il club ha sottolineato il peso delle sue prestazioni in queste vittorie, definendolo uno dei portieri più determinanti al mondo. Le sue parate nella finale di Champions League del 2022 contro il Liverpool, vinta dal Real a Parigi, sono uno dei simboli del suo percorso madrileno.

Un palmarès individuale da fuoriclasse

Nel corso della carriera Courtois ha raccolto anche numerosi riconoscimenti personali. Il portiere belga ha vinto il Guanto d'Oro al Mondiale 2018 in Russia, il premio The Best FIFA Goalkeeper nello stesso anno, il Trofeo Yashin nel 2022 e il Trofeo Zamora nel 2014. Inoltre è stato inserito per due volte nella FIFA FIFPro World XI, nel 2022 e nel 2023, e premiato come miglior giocatore della finale di Champions League del 2022.