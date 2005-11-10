Clamoroso imprevisto nel primo giorno dell'avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United. La prima seduta di allenamento del nuovo tecnico argentino, svolta ieri a porte chiuse, è infatti finita online pochi minuti dopo il termine a causa di un drone che ha sorvolato il centro sportivo senza il consenso del club. Arrivano ora le scuse del responsabile.

La spiegazione dell'operatore

L'operatore che ha ripreso l'allenamento del Manchester United con i droni si è scusato dal proprio canale YouTube ed ha spiegato di aver agito in modo legale, anche se non etico. "Vorrei parlare dell'incidente di ieri. Un totale errore di giudizio da parte mia mi ha portato a filmare parte della sessione di allenamento del Manchester United a Carrington", le sue parole riportate da Sky Sport UK. "Era legale in termini di leggi sui droni, ma accetto pienamente che si dica che non fosse etico da parte mia", ha aggiunto.

L'operatore ha anche argomentato: "Il mio obiettivo era quello di mostrare per la prima volta ai tifosi Mauricio Pochettino con la divisa da allenamento dello United. Avevo erroneamente presunto che essendo vicino all'inizio della sessione, non fosse ancora iniziata alcuna attività significativa, quindi sarebbe stato visibile solo un riscaldamento innocuo. Ho anche erroneamente pensato che l'allenamento sarebbe stato aperto ai vari media".

Spazio alle scuse: "Vorrei scusarmi con il Manchester United, Mauricio Pochettino e i giocatori per le mie azioni e spero sinceramente che tali azioni non influiscano sul risultato di nessuna partita". E infine ha concluso: "Vorrei anche affermare che il Liverpool o qualsiasi altra squadra di calcio non è stata coinvolta nella mia decisione di filmare a Carrington ieri. Il video è stato rimosso dal mio canale. Ho passato gli ultimi quattro anni a costruire il mio canale YouTube e sono stato ben considerato negli ambiti che filmo e ora vorrei tornare a ricostruire la mia reputazione danneggiata e a realizzare video responsabili e apprezzati. Grazie".