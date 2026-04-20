Impresa con il PSG B, Fonseca ride: "Frustrato per questo? Affatto. Orgoglioso del Lione"

L'Olympique Lione ha abbattuto i favoriti per il titolo della Ligue 1. Espugnato il Parco dei Principi, Endrick (in gol) e il resto dell'OL con un 2-1 inferto al PSG hanno frenato la corsa dei parigini verso il trofeo di campionato, restituendo al Lens una chance di poter dire ancora la sua - sebbene Luis Enrique abbia una partita ancora da recuperare e possa allungare a +4. L'allenatore del Lione, Paulo Fonseca, si è presentato in conferenza stampa post-partita estremamente soddisfatto del trionfo ottenuto fuori casa: "Prima della partita avevamo parlato del lavoro difensivo da fare in settimana. Abbiamo preparato esattamente ciò che la squadra ha messo in atto stasera (ieri sera, ndr)".

"Sappiamo come sia giocare contro il Paris, che è la squadra migliore del mondo: siamo consapevoli che non avremo il possesso palla, quindi bisogna organizzarsi e sapere cosa fare quando lo abbiamo", ha proseguito l'ex tecnico del Milan. "Bisognava andare molto veloci in avanti con Afonso (Moreira, ndr) ed Endrick, e ci siamo riusciti". Ad un certo punto gli viene domandato se abbia reagito in maniera frustrata al turnover operato da Luis Enrique, con un PSG da seconde linee. E Fonseca replica, ridendo: "Non sono affatto frustrato stasera, ma molto, molto contento. Quando si gioca contro il PSG è sempre difficilissimo. Abbiamo fatto una buona partita. Volevo arrivare alla fine del match ed essere orgoglioso del coraggio della mia squadra, ed è così".

Come si motivano ora i giocatori per la partita contro l'Auxerre, nei bassifondi della classifica? "Non sono d'accordo, siamo molto concentrati anche contro le squadre sulla carta meno forti", ha detto il timoniere dell'OL. "In questa sfida sapevamo di dover difendere bene. Poi, contro l'Auxerre, avremo noi il pallone, quindi dovremo prendere l'iniziativa; è totalmente diverso, non è la stessa cosa. Prepareremo bene anche quella partita". Con questo trionfo il Lione si è portato al terzo posto, agganciando il Lilla con 54 punti: "Svolta per il finale di stagione? Non lo so, lo sapremo solo alla fine. Abbiamo quattro finali e vedremo come andrà. È difficile fare proiezioni, guardate i risultati di ogni giornata... Abbiamo un calendario difficile, ma sappiamo che ci saremo. Questa vittoria ci permette di restare in corsa. Questa stagione è stata molto difficile, ancora oggi avevamo molte assenze di giocatori importanti. È magnifico per noi essere terzi dopo tutto quello che abbiamo passato".